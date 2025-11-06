JACK IN THE DONUTS(ジャックインザドーナツ)は、11月6日から12月25日までの間、『家族や友人とみんなで楽しむクリスマスパーティー』をテーマにした、2026年のクリスマス限定ドーナツ5品を全32店で販売している。〈2026年はクリスマス限定ドーナツ5品を展開〉サンタをモチーフにした生マラサダやオールドファッション、クリスマスカラーのギャラクシードーナツ、甘さ控えめのブッシュドノエルなど、クリスマス気分を盛り上げるド