歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（47）が5日、自身のブログを更新。「家ご飯」と題し、“品数豊富”なワンプレートおかずを披露した。【写真】「ホテルの食事みたい」市川團十郎が披露した“品数豊富”なワンプレート「家ご飯」投稿では、揚げ物や野菜が使われたおかずが種類豊富に少量ずつ盛られたプレートに、白米と汁物が添えられた食卓の写真と、器いっぱいに盛られた柿の写真をアップ。噛みしめるようにひと言、「幸せ、、」