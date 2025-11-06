被害総額22億円にものぼる詐欺グループトップの男ら7人が逮捕された。高橋宗正容疑者ら7人は2024年11月、銀行協会の職員になりすまし、埼玉県に住む80代の女性からキャッシュカード4枚をだまし取り、現金400万円を引き出した疑いなどがもたれている。SNSや防犯カメラの解析で容疑者特定この詐欺グループで現金の引き出し役を担ったなどとして、ベトナム人や韓国人を含む29人がすでに逮捕されている。今回、SNSや防犯カメラの解析か