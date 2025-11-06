¥¿¥ì¥ó¥ÈËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£Â¹¤Ø¤ÎÅ®°¦¤Ö¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ä¹ÃË¤ÎÌ¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ËÌÅÍ¡£¼«¿È¤ÏÃË»ù2¿Í¤ÎÊì¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¹¤´¤¤¥Ô¥é¥Ô¥é¤·¤¿¡Ê¥Õ¥ê¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡ËÉþ¤òÃå¤»¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡È²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª´À¤«¤¯¤Î¤Ë¡ÄÆ°¤­¤Å¤é¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£