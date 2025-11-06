国会では参議院で5日に続き、高市首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が行われています。国会記者会館から、フジテレビ政治部・菅野吏紗記者が中継でお伝えします。安全運転で論戦に臨む高市首相ですが、「政治とカネ」の問題に関与した佐藤官房副長官の起用に野党が猛反発し、国会への“出禁”状態が続いていて、改めて陳謝しました。国民民主党・舟山康江参院議員会長：総理は裏金に関わった議員も政務三役等に起用してい