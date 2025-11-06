【猫ジャンプマスコット2】 11月15日～ 順次発売 価格：1回300円 猫ジャンプマスコット2 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「猫ジャンプマスコット2」を11月15日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、猫がジャンプして毛糸玉などに飛びついている姿のカプセルトイ。色々な模様の猫が揃っている。 「サバトラ白」「三毛猫」「茶