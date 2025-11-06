奥野克巳さん１９９０年代半ばにインドネシアの焼畑稲作民を調査した後、マレーシアの狩猟採集民プナンの研究に転じて四半世紀。『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』（２０１８年）が注目され、一般向けにも執筆活動を重ねてきたが、本書はフィールドワークという人類学の核心に挑んだ。翻訳を手がけてきた英国のティム・インゴルドの言葉が共感をこめて示される。人々「について」で