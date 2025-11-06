11月2日（日）に放送した、日曜プラチナアワー「超スゴ！自衛隊の裏側ぜ〜んぶ見せちゃいます！10【テレビ初公開連発SP】」。自衛隊全面協力のもと、陸・海・空のさまざまな現場を徹底取材！「テレ東プラス」では、「ブルーインパルス・エース5番機の新人パイロット最終試験に初密着！」の内容を紹介する。【動画】＜ブルーインパルス＞新人パイロット最終試験に初密着！「クリアできなければ去ってもらう」6機編成の華麗な飛行で