韓国出身の歌手・ＢｏＡが６日までに自身のインスタグラムを更新。元気そうな姿で誕生日を報告した。５日に３９歳の誕生日を迎えたＢｏＡ。韓国語で「たくさんの祝福をありがとう」と記し、鏡越しに撮影した笑顔の自撮りショットや、東京・港区白金の人気スイーツ店のケーキに「３９」のロウソクをのせた写真をアップした。ネット上では祝福のほか「ん？！！ＢｏＡちゃん日本？！」「誕生日にＢｏＡちゃんが日本にいるカモ？