女子プロゴルファーで通算１７勝を挙げ、昨季限りで第一線から退いた上田桃子（３９）が６日に自身のインスタグラムを更新し、第１子男児の出産を発表した。「私事で恐縮ですが、ご報告させてください」と書き出し、「２０２５．１０．３１３２１６ｇ男の子を出産しました」と１０月３１日に出産したことを報告。「新米母ちゃんですが、大切に育てていきたいと思います。Ｔｈａｎｋｓｆｏｒｃｏｍｉｎｇｉｎｔｏｍ