運転見合わせが続いたJR静岡駅では、昨夜から混乱する利用客の姿が多く見られました。JR東海によりますと5日東海道線安倍川駅構内にある電力設備と車両の接触部分から火花が出たため電力設備や車両の点検で沼津駅から浜松駅間で運転見合わせとなりました。帰宅ラッシュの時間に直撃となった運転見合わせに利用客は――（利用客）「周りの人からも電車止まってると連絡がありどうしようかとやはり困る。再開してほしい。