10月30日（木）に放送した「カンブリア宮殿」のテーマは、「ヒット連発の舞台裏”アイムドーナツ？”」。【動画】常識を覆す驚きの発想力！ ヒット連発の舞台裏SNSで話題！驚きの新食感〜「生ドーナツ」拡大中東京・表参道界隈（かいわい）で最近よく見かける「？」のマークが入った紙袋。中に入っているのは「アイムドーナツ？」。SNSでドーナツや店の様子がアップされ、人気はどんどん広がっている。「アイムドーナツ？渋谷」の