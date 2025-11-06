5日、富士市で男女2人が軽トラックにはねられ、1人が死亡するひき逃げ事件がありました。警察は車の運転手で、現場から逃走していた男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは富士宮市に住む自称アルバイト従業員の男51歳です。警察によりますと男は5日午後6時半ごろ富士市松岡の県道で軽トラックを運転中、道路を横断していた男女2人をはねて、その場から逃走した疑いがもたれています。はねられた2人は病院に搬送さ