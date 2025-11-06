韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTA（中本悠太）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。豪華な3ショットを公開した。【写真あり】神々の集い…！中本悠太が公開した豪華3ショットYUTAは「最高の時間をありがとうございました」とつづり、「L’Arc〜en〜Ciel」のhyde、「-真天地開闢集団-ジグザグ」の命との3ショットを投稿。ハッシュタグで「神と神」と添えた。この投稿には「命様とHYDE様とYUTA様」「す