櫻坂46の三期生が総出演する青春ファンタジードラマ「路地裏ホテル」が、映像配信サービス「Lemino」において、12月5日正午より独占配信することが決定した。【写真】カッコかわいい！表紙を飾る歴代センター6人本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと存在する“路地裏ホテル”。悩みを抱えた女性たちが、ホテルでの一夜の“不思議な異世界体験”を通して成長していく青春ファンタジードラマとなっている。この