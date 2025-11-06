B‐R サーティワン アイスクリームは、好評のアイスクリームケーキの新カテゴリー「31 PATISSERIE（サーティワン パティスリー）」 より、『31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ』を14日に発売する。【写真】『31 キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン』断面図「31 PATISSERIE」は、アイスクリーム専門家の独自の視点でつくった、サーティワンならではの「新しいケーキ」。誕生日