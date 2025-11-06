ドジャースは日本時間6日、21世紀初＆球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成したドジャースのスプリングトレーニングの日程を発表しました。期間は2月21日から3月24日までで、計32試合のオープン戦(OP戦)を実施。エンゼルスと2月21日に初戦、3月24日に最終戦を迎え、26日に本拠地ドジャー・スタジアムでダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に臨みます。また、3月4日にはワールド・ベースボール・クラシック(WBC)のエキシビシ