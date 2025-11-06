フィリピン中部に上陸した台風25号の被害が拡大しています。人気のリゾート・セブ島を中心に死者は140人を超えました。フィリピン中部では3日、台風25号が上陸し、人気のリゾートのセブ島を中心に洪水などに見舞われました。AFP通信によりますと、この台風の影響でこれまでに140人以上が死亡し、さらに127人が行方不明になっているということです。また、救助のために派遣された軍のヘリコプターが墜落し、乗っていた6人全員の死亡