40歳のフリーアナウンサー、金谷有希子さんが自身のインスタグラムを更新。第３子を妊娠したことを報告しました。【写真を見る】【 40歳のフリーアナ・金谷有希子 】第３子妊娠を報告「高齢出産だからか？上の子のお世話でバタバタしてしまったせいか？今回の妊娠ではトラブルが多くて」金谷さんは「第三子妊娠のご報告」と題して、「いきなりで恐縮ですがタイトルにもありますように、この度、第三子を授かりました〜」と投