2025年10月6日(月)より、UCC上島珈琲から「UCC BLACK無糖」シリーズの新商品「UCC BLACK無糖 黒の余韻」が発売されます。香料無添加・レギュラーコーヒー100%で、上質なコーヒー本来の苦みや香り、味わいを楽しめるリキャップ缶です。全国のコンビニエンスストア、量販店、自販機、オンラインストアで発売されています♪ 苦み・香りの余韻に浸れるコーヒー 375g：210円（税抜）