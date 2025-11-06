グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣は、ブランド史上初となる生仕立ての『パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド』を12日から12月11日の期間限定で大丸東京店にて発売する。【アップ写真】ぜいたくすぎる『パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド』2010年に誕生し、今年で15周年を迎えた同店。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターをぜいたくにか