経営再建中の日産は、2009年から使用している横浜市の本社ビルを970億円で売却すると発表しました。売却先は不動産業などの「MJI合同会社」ですが、日産は賃貸契約を結んで引き続き、本社として使用するということです。日産はこの取引でおよそ739億円の特別利益を計上する見込みで、経営再建の取り組みを進めたい考えです。