山陰の「冬の味覚」が解禁です。次々と水揚げされる冬の味覚、ズワイガニ。きょう兵庫県などで漁が解禁されました。山陰地方では、ズワイガニのオスは「松葉ガニ」の名前で親しまれていて、資源保護のため、漁ができるのは毎年11月6日から3月20日までです。水揚げされたズワイガニの初セリは、このあと正午からです。