いまが旬のスルメイカ。漁が最盛期にもかかわらず、「小型のイカ釣り船」は漁に出られないという異例の事態が起きています。豊漁でも休まざるを得ないのは一体なぜなのでしょうか？【写真を見る】居酒屋「上野イカセンター」の生け簀を見てみると…スルメイカ「豊漁」なのに、なぜ“休漁”？ 最盛期の函館に困惑広がる今が旬のイカを使った料理が楽しめる都内の居酒屋。名物は生け簀から生きたままさばく、活イカの刺身です。