MLBは5日（日本時間6日）、来シーズンのオープン戦の日程を発表。さらに26年3月に開催されるワールドベースボールクラシック（WBC）のエキシビションゲームの日程も発表され、ワールドシリーズ2連覇を達成したドジャースは3月4日（同5日）に、23年WBCで日本が準決勝で戦ったメキシコ代表と対戦する。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦ドジャースのオープン戦は、2月21日