歌手の倖田來未さんが、自身のインスタグラムを更新。フロリダを訪れたことを明かしました。 【写真を見る】【 倖田來未 】フロリダ訪問「ユニバ行ってきたよー」「あたしの推しは、シンプソンズとスポンジボブかわゆすぎる世界観」倖田來未さんは「universal studio Florida！！！HALLOWEEN HORROR NIGHTS 2025」「ユニバ行ってきたよー」と、投稿。 続けて「あたしの推しは、シンプソンズとスポンジボブかわゆ