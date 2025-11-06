特別支援学校のバスに追突した自動車＝6日午前11時58分、大阪府高石市6日午前8時40分ごろ、大阪府高石市西取石5丁目の国道で「特別支援学校の送迎バスに自動車が追突した」と119番があった。堺市消防局によると、支援学校のバスに乗っていた児童ら10人が病院に搬送された。いずれも軽傷とみられ、命に別条はないという。現場はJR阪和線富木駅から南西約700メートル。