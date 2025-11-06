ドジャース、タイラー・グラスノー投手の婚約者・メーガンさんが５日（日本時間６日）、自身のインスタグラムに新規投稿。３日にロサンゼルス市内で行われたパレード＆祝勝会の様子をアップ。美男美女の２ショットに反響の声が集まった。グラスノーは記念Ｔシャツを着用していた中、メーガンさんはダメージジーンズに白のＴシャツを合わせたシンプルスタイルでバスへ。ただともに長身ということもあり、スタイルの良さが際立つ