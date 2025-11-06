M!LK佐野勇斗（27）が6日までにXを更新。「現代用語の基礎知識選2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」に「ビジュイイじゃん」がノミネートされた喜びをつづった。「ビジュイイじゃん」は、3月にリリースしたM!LKの楽曲「イイじゃん」に登場するフレーズ。サビで曲調が一変する“予想裏切りソング”として注目を集めた。曲のキャッチーさやサビの振り付けの覚えやすさやからTikTokを中心に人気を集め、SNS総再生回数は25億回