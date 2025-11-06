今月(11月)3日まで、宮城県で開かれていた全日本スポーツ射撃競技選手権大会です。岡山商科大2年中山惇之丞選手（高梁市出身）が、今月1日に行われた10ｍエアピストル競技の男女混成種目の本戦とファイナル、男子の部で優勝を果たしました。この大会で大学生が優勝するのは初めてということです。 【写真を見る】全日本スポーツ射撃競技選手権大会 エアピストル 岡山商科大2年中山惇之丞選手（高梁市出身）が優勝 フ