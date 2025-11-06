庭の木に登り、こちらを見つめるクマ。場所は鶴岡市中心部の住宅の庭です。 【画像】住宅の庭に居座るクマ 警察や市によりますときのう午前７時４０分ごろ、鶴岡市長者町で住宅の庭にクマが居座っていると住民から通報がありました。 クマは体長およそ７０センチで、住宅の窓のすぐ外を歩く姿も確認されました。 きのう午前８時４５分ごろ麻酔銃を使い捕獲され、その後、駆除されたということです。 このクマは、住宅に居座る