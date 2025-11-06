佐賀県警伊万里署は6日、伊万里市大坪町甲の「あさひが丘団地」入口交差点付近で5日午後7時30分ごろ、大型のイノシシ1頭が出没したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「イノシシを見かけた際は、不用意に近づかない。刺激しない。落ち着いて速やかにその場から立ち去るなどしてください」と注意喚起している。