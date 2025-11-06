上越新幹線で顔認証を使った改札機の実証実験が11月6日から始まりました。 ■入澤芽生記者 「新幹線が到着しました。『顔認証改札機』の利用者はSuicaや切符を持たずに改札を通過していきます。」 『顔認証改札機』の導入に向けて6日朝から始まった実証実験。上越新幹線の新潟ー長岡間で、中学生以上の定期券利用者を対象にモニターを募集したところ約500人が登録しました。 新潟駅では、さっそく専用改札機