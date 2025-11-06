テレビ大阪は、特別番組『日経スペシャル リーダー列伝 〜豪商「加島屋」400年 広岡浅子 波乱の半生〜』を8日午後4時からテレビ東京系列6局ネットで放送する。未来を変えたリーダーに迫るシリーズの第2弾として、今回はNHK連続テレビ小説『あさが来た』のモデルにもなった女性実業家・広岡浅子の生涯を描く。『あさが来た』スピンオフドラマ主役は亀助幕末から明治にかけて活躍した浅子は、三井家に生まれ、大阪随一の豪商「