乾燥で肌がつっぱる、ファンデが粉をふく。そんな悩みが増える冬。今回は今のケアに1本加えて保湿する、オイル・バーム・美容液をカテゴリ別に紹介。SNSでも「保湿力が神」と話題の名品ばかりだ。日中の乾燥ケアから夜の集中保湿まで、どんな肌も冬を乗り越えられる“最強保湿ラインナップ”を紹介する。【写真】「一滴で変わる」肌が“飲み干す”ようにうるおうブースターオイル【オイルで保湿】乾燥で硬くなった肌を柔らかく！