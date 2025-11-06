大腸がんでの手術をを公表しているタレントの浜村淳（90）が退院し、活動を再開することが分かった。所属事務所が6日、公式サイトで発表した。所属事務所「一丁目一番地株式会社」の公式サイトで「浜村淳の退院および活動再開に関するお知らせ」として、「平素より弊社所属タレント浜村淳を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、入院・手術のため療養しておりました浜村淳が、本日無事に退院いたしましたことを