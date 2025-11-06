フィリピン中部セブで台風の被害を受けた家々＝5日（ゲッティ＝共同）【マニラ共同】フィリピン国防省の防災担当部署は6日、同国を4日前後に通過した台風25号による死者数が114人になったと発表した。120人以上が行方不明になっており、死者数はさらに増える恐れがある。リゾート地のある中部セブ州では70人以上が死亡した。州の中核セブ島では9月30日にマグニチュード（M）6.9の地震があり、AP通信によると少なくとも79人が死