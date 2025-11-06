6日の参議院・代表質問で、国民民主党の舟山康江議員が「総理は、裏金に関わった議員も政務三役等に起用している。とりわけ選挙を経ないまま起用された参院側の官房副長官に対しては、参院自民党からさえ疑問の声が噴出し、機能不全に陥っています。総理はこの問題は解決済みと判断したのでしょうか？それとも参議院を軽く見ているのでしょうか」と質問した。【映像】「参院軽視？」の質問に高市総理答弁 飛び交うヤジ（実際の映