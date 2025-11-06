東京・足立区のアパートに2度侵入し、窓の隙間から20代の女性の裸を盗撮したとして、56歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと鈴木将博容疑者は、ことし7月18日と22日、足立区のアパートに侵入し、窓の隙間から住人の20代の女性の裸を盗撮した疑いが持たれています。2人に面識はなく、鈴木容疑者はこの女性の部屋に侵入し、わいせつな行為をしようとしたとして、すでに逮捕されていました。その後の捜査で鈴木容疑者のスマホ