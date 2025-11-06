将棋の第84期順位戦B級1組8回戦が11月6日に行われ、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）と大橋貴洸七段（33）が大阪府高槻市の「関西将棋会館」で午前10時に対局を開始した。【映像】伊藤二冠VS大橋七段 注目の首位攻防戦伊藤二冠は、先月28日まで行われていた第73期王座戦五番勝負で藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）を破り、タイトル奪取に成功。叡王と王座を保持する“二冠王”となった。「鬼の住処」とも呼ば