TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のBEOMGYU（ボムギュ）が、真っ白なスーツを纏った姿が「王子様すぎる」と話題を集めている。 【写真】王子様のようなビジュアルで登場した白スーツ姿のボムギュ／黒スーツを纏った“黒ボムギュ” ■TOMORROW X TOGETHERボムギュが白スーツを纏いダルバのローンチイベントに出席 ボムギュは、11月5日に行なわれた韓国のコスメ