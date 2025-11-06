【その他の画像・動画等を元記事で観る】 郷ひろみが10月18日・19日に開催した日本武道館公演より、ライブでサプライズ披露され、ファンへの感謝の気持ちを込めた渾身のバラード曲「ALL MY LOVE」の歌唱映像が公開された。 ■郷ひろみによる渾身のパフォーマンス 郷ひろみの70歳の誕生日に配信リリースされたこの楽曲は、半世紀以上サポートしてきてくれたファンへの、想いを込めた壮大なバラー