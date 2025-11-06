ニッスイ [東証Ｐ] が11月6日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比11.2％増の212億円に伸び、通期計画の355億円に対する進捗率は59.8％に達し、5年平均の49.9％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比11.9％減の142億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連