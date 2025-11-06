女優の伊藤沙莉（31歳）が、11月5日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。90歳を超えた祖父母が今も元気で、「新年1発目のご飯は絶対おばあちゃんのご飯」と語った。11月5日が「祖父母との交流・いい孫の日」ということで、祖父母の話題となり、伊藤沙莉が「うち、だんだん大人になってやっぱ正月だけ、とかにはなってきちゃってはいるけど、でも正月は1発目のご飯、だから新年