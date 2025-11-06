明日7日は二十四節気の「立冬」で、暦の上では冬の始まり。北海道には強い寒気が南下し、次第に雨から雪に変わり、平地で雪が積もる可能性も。8日は北海道の雪もおさまり、全国的に晴れますが、9日は広い範囲で冷たい雨。東京は15℃予想で、冬物コートや厚手の上着が必要に。明日7日(金)は「立冬」北海道で雪のエリア広がる今日6日(木)夜は北海道の北を低気圧が通過します。明日7日(金)は次第に北日本を中心とした冬型の気圧配置