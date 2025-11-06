Apple¤¬¡¢²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖSiri¡×¤Î¹¹¿··×²è¤ÇGoogle¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡ÖGemini¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·ÐºÑ»æ¡¦Bloomberg¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·×²è¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Apple¤ÏGoogle¤ËÇ¯´Ö10²¯¥É¥ë(Ìó1500²¯±ß)¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Apple Plans to Use 1.2 Trillion Parameter Google Gemini Model to Power New Siri - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-05/apple-plans-to-use-1-2-trillion-par