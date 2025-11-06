子どもたちなどがフィンランドのサンタクロースにあてたかわいらしい手紙を楽しめる展示が高知県高知市の郵便局ではじまりました。サンタさんへの感謝がつづられたかわいらしい手紙。高知市の高知中央郵便局ではじまった作品展には四国地方の子どもたちなどがサンタクロースにあてて書いた手紙、36点が飾られています。日本・フィンランドサンタクロース協会がフィンランドのサンタクロースと手紙のやりと