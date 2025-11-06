※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ恋人のちはると同棲を始めてから、彼女とその家族がとんでもなく非常識だということにたくろうは気づく。そんな中、ちはるが楽しみにしていた旅行に行けないと言い出す。実は実家に毎月10万円仕送りをしていて、お金が工面できないのだと。自分との生活より搾取する両親が大事なのかと、我慢の限界を迎えたたくろうは