【新興国通貨】ドルペソは方向感探る、今日の利下げはほぼ織り込み済み=メキシコペソ メキシコ銀行（中央銀行）は本日の金融政策会合で０．２５%の利下げを決定する見込み。実施されると１１会合連続となる。１０会合連続利下げとなった９月の理事会で、「政策金利の更なる調整を評価する」と、利下げサイクルの継続を示しており、利下げはほぼ完全に織り込まれている、金融機関の専門家予想も０．２５%利下げで一致している