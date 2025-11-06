東京午前はドル売りが優勢。ドル円は１５３．８０円付近まで軟化した。ユーロやポンドなどに対するドル売りが鮮明で、ユーロドルは１．１５０９ドル付近、ポンドドルは１．３０６５ドル付近までドル安推移。年末商戦の開始が視野に入る時期となっているものの、米政府機関の閉鎖が長期化していることがドルの重し。 ユーロ円は１７７円前半、ポンド円は２０１円ちょうど付近、豪ドル円は１００円前半で